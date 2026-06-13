Diesen Mann werden die Autofahrer wahrscheinlich hassen, die gerne etwas schneller auf der Autobahn unterwegs sind: Joachim Markus hat das VKS erfunden – das Verkehrskontrollsystem der Firma Vidit, mit dem durch die Polizei von Autobahnbrücken aus Verstöße dokumentiert und geahndet werden, ob nun zu schnelles Fahren oder auch zu geringer Abstand zum Vordermann. In dieser Woche hat Markus wieder einmal einen neuen Einsatzort für seine Technik eingerichtet. Die Messstelle befindet sich auf der A71 bei Geraberg im Ilm-Kreis, zwischen den beiden Talbrücken „Zahme Gera“ und „Reichenbachtal“.