A67: 38-Jähriger überschlägt sich mit Transporter

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 38-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der A67 nahe Rüsselsheim schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis habe am Abend die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren, woraufhin er von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Polizei mit. Der Transporter habe sich dann überschlagen und sei auf der Seite liegen geblieben. Der Schwerverletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden.