Karlstein am Main - Rund hundert gefüllte Bierkästen hat ein Lastwagen auf der Autobahn 45 im bayerischen Landkreis Aschaffenburg verloren. Die flüssige Fracht war vermutlich falsch geladen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dadurch habe sie sich gelöst und sich auf der Fahrbahn an der Anschlussstelle bei Karlstein am Main verteilt. Viele der Flaschen seien zerbrochen.