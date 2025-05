Ab dem kommenden Montag, 19. Mai, plant Via Solutions Thüringen die Erneuerung der Fahrbahn der Autobahn A4 an der Anschlussstelle Eisenach-Ost. Betroffen sind beide Richtungsfahrbahnen, nach Dresden und Frankfurt/Mai gleichermaßen. Der Autobahnzubringer in Richtung Frankfurt/Mai wird vom 19. bis einschließlich 27. Mai saniert. Der Zubringer in Richtung Dresden folgt vom 2. bis 14. Juni. Die Umleitungen haben unmittelbar Auswirkungen auf den Stadtverkehr in Eisenach.