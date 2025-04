Die Autobahn GmbH des Bundes investiert allein hier rund 300 Millionen Euro in den grundhaften Ausbau und die Erweiterung der Autobahn in zwei Teilabschnitten. Auf einer Gesamtlänge von 10,7 Kilometern werden unter anderem eine Zusatzfahrspur und ein Standstreifen angebaut. Entlang der Autobahn sollen die Wohngebiete am Eichhof und Johannesberg mit bis zu zehn Meter hohen, zur Fahrbahn geneigten Schutzwänden vom Lärm abgeschirmt werden.