Kleinlangheim (dpa/lby) - Der Zoll hat ein funktionsfähiges Gewehr ungesichert im Kofferraum eines Wagens gefunden. Die Waffe sei in einem Karton und unter mehreren Handtüchern transportiert worden, hieß es.
Zollbeamte entdecken ein geladenes Gewehr in einem Wagen – und der Fahrer hat für den Transport keine Papiere. Was steckt hinter dem Fund?
Kleinlangheim (dpa/lby) - Der Zoll hat ein funktionsfähiges Gewehr ungesichert im Kofferraum eines Wagens gefunden. Die Waffe sei in einem Karton und unter mehreren Handtüchern transportiert worden, hieß es.
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Den Angaben nach wurde der Fahrer auf der Autobahn 3 bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) kontrolliert. Der Mann habe angegeben, in Richtung Bergtheim (Landkreis Würzburg) zu fahren. Die Frage nach Waffen, Betäubungsmitteln und anderen Waren habe der Mann verneint. Bei der Durchsuchung des Wagens haben die Beamten das funktionsfähige Mehrladegewehr allerdings schnell gefunden: Es lag demnach unter Handtüchern im Kofferraum und war nicht sicher verwahrt.
Den Angaben nach habe der Fahrer behauptet, Waffenhändler zu sein. Eine entsprechende Genehmigung, um das Gewehr nach Deutschland zu bringen, habe er aber nicht vorlegen können. Die Waffe sei sichergestellt worden. Das Zollfahndungsamt München ermittelt gegen den Fahrer.