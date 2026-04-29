Den Angaben nach wurde der Fahrer auf der Autobahn 3 bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) kontrolliert. Der Mann habe angegeben, in Richtung Bergtheim (Landkreis Würzburg) zu fahren. Die Frage nach Waffen, Betäubungsmitteln und anderen Waren habe der Mann verneint. Bei der Durchsuchung des Wagens haben die Beamten das funktionsfähige Mehrladegewehr allerdings schnell gefunden: Es lag demnach unter Handtüchern im Kofferraum und war nicht sicher verwahrt.