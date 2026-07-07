A3 in Unterfranken: Wohnmobil fängt während Fahrt Feuer - Fahrer verletzt

Der Fahrer habe das Wohnmobil am Vormittag bei Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) auf dem Standstreifen abgestellt und sei ausgestiegen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Der Fahrer wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Der alarmierte Rettungshubschrauber sei nicht zum Einsatz gekommen. Die Polizei ermittelt nun, warum das Feuer ausbrach.