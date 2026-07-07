A3 in Unterfranken: Wohnmobil fängt während Fahrt Feuer - Fahrer verletzt

Bischbrunn (dpa/lby) - Ein Wohnmobil hat während der Fahrt auf der Autobahn 3 Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Der 77-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.
Der 77-Jährige steigt aus, bevor das Fahrzeug komplett ausbrennt. Nach einer Vollsperrung ist die A3 in Richtung Nürnberg vorerst nur einspurig befahrbar.
Bischbrunn (dpa/lby) - Ein Wohnmobil hat während der Fahrt auf der Autobahn 3 Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Der 77-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.
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Der Fahrer habe das Wohnmobil am Vormittag bei Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) auf dem Standstreifen abgestellt und sei ausgestiegen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Der Fahrer wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Der alarmierte Rettungshubschrauber sei nicht zum Einsatz gekommen. Die Polizei ermittelt nun, warum das Feuer ausbrach.
Die A3 war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Die Fahrspuren in Richtung Frankfurt wurden gegen 12 Uhr wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. In Richtung Nürnberg wird der Verkehr demnach seit 12.30 Uhr einspurig an der Brandstelle vorbeigeleitet.