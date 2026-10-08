«A Man From The Future» Pet Shop Boys ehren Turing mit Konzeptalbum

Deutscher Arrangeur erneut beteiligt

Nach der Show in der Royal Albert Hall haderten die Pet Shop Boys mit dem Werk. "Es war zu groß geworden, eine Art Oratorium", erklärte Tennant. "Um der Geschichte treuer zu sein, sollte es elektronischer werden. Und damit sie sich intimer und persönlicher anfühlt, sollte der Orchesteranteil kleiner sein."

Der deutsche Komponist und Arrangeur Sven Helbig, der auch die Fassung von 2014 orchestriert hatte, bearbeitete die Musik neu für ein Streich-Oktett der Manchester Camerata. "Wir wollten uns vorstellen, wie die Musik der Zukunft für Alan geklungen haben könnte", sagte Lowe.

Das Album wurde in Berlin, London und Manchester aufgenommen. Die Stadt im Norden Englands wurde bewusst ausgewählt: Alan Turing arbeitete nach dem Krieg an der Universität Manchester und lebte bis zu seinem Tod 1954 in der Nähe der Stadt.

Längst mehr als nur Popmusik

Die Pet Shop Boys gelten längst als Elder Statesmen des Pop, die mehr zu bieten haben als radiotaugliche Hits. So schrieben sie 2011 die Musik für ein Ballett nach einem Märchen von Hans Christian Andersen. "Ich glaube, wir schreiben seit vielen Jahren gern jenseits des drei-, vier- oder fünfminütigen Popsongs", sagte Neil Tennant im BBC-Interview. "Uns ging es schon immer darum, dass jedes Thema seinen Platz in der Popmusik haben kann."

"A Man From The Future" endet mit dem gleichnamigen Titelsong, der dem gewohnten Sound der Pet Shop Boys noch am nächsten kommt. Das Lied schlägt den Bogen zur Gegenwart. Der frühere britische Premierminister Gordon Brown liest darin seine posthume Entschuldigung an Turing von 2009 selbst vor, außerdem ist der Text der königlichen Begnadigung von 2013 zu hören.

Die Geschichte endet mit dem Turing-Gesetz von 2017, mit dem Zehntausende weitere Männer begnadigt wurden, die zuvor wegen homosexueller Handlungen verurteilt worden waren.