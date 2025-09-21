Zum nunmehr achten Mal hatten die Initiatoren des Tiefenorter Vokalensembles „Viva la musica“ – der Name ist Programm – renommierte Chöre zum A-Cappella-Fest nach Bad Salzungen eingeladen. Gemeinsam mit dem Otto-Schott-Chor aus Jena, dem aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover stammenden A-Cappella-Pop-Quartett Maybebop, dem Leipziger Ensemble Sjaella und der Gruppe Quartonal, einem der gefragtesten Vokalensembles Deutschlands mit Wurzeln in Norddeutschland, zelebrierte „Viva la musica“ in der Bad Salzunger Stadtkirche und im Pressenwerk unter dem Motto „Herzensangelegenheiten“ und „Peace in our time“ ein sowohl vielseitiges als auch abwechslungsreiches, unterhaltsames musikalisches Programm, das die Herzen der begeisterten Anhänger der A-Cappella-Musik höher schlagen ließ.