Nach Angaben der Autobahn GmbH ist die Sperrung der Zubringer zur Autobahn A 71 Meiningen-Nord wegen Reparaturarbeiten erforderlich. Dort ist zunächst die Auffahrt in Richtung Erfurt für zwei Tage voll gesperrt. Am Montag und Dienstag erfolgen hier durch eine Spezialfirma Arbeiten zur Fugensanierung. Kraftfahrer, die von Schweinfurt kommend Meiningen und Umgebung zum Ziel haben, sollen daher bereits in Meiningen-Süd abfahren.