Der Wagen stand zwischen dem Tunnel Rennsteig und dem Tunnel Alte Burg in Fahrtrichtung Suhl innerhalb kurzer Zeit in Flammen.



Die Berufsfeuerwehr Suhl wurde sofort alarmiert und war bereits nach sechs Minuten mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurde sie von einer freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Tanklöschfahrzeug anrückte. Unter Atemschutz und mithilfe von Schaummittel konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes musste die A71 in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Zur Ursache des Brandes liegen bislang keine Informationen vor.