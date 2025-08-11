Pflastersteine werden sorgsam aus dem Stück Parkplatz ausgebaut, damit sie für Reparaturen am groß angelegten Parkplatz weiterverwendet werden können. Bagger rücken an. All das sind die Vorboten für die Arbeiten, in deren Ergebnis ein neuer Einkaufsmarkt entstehen soll. Der Discounter Aldi, der derzeit im Untergeschoss des A 71-Centers angesiedelt ist, wird aus dem Fachmarktzentrum ausziehen, aber in dem neu entstehenden Gebäude weiter vor Ort bleiben.