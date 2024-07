Unverrichteter Dinge müssen alle Kunden am Dienstagnachmittag das A 71-Center verlassen. All das, was sie schon in ihre Einkaufswagen gelegt hatten, muss im Markt bleiben. Die Durchsage über die Lautsprecher ist unmissverständlich: „Verlassen sie sofort das Center und lassen Sie ihren Einkauf stehen!“ Das Gelände wird abgesperrt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rücken an. Giftalarm! Eine gelblich, zähflüssige Substanz auf der Toilette sowie Reizungen der Atemwege, die auch Sandro Beuger vom Centermanagement verspürte, führt schließlich zu dem Entschluss, die Feuerwehr zu alarmieren.