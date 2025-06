Ilmenau - Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr an der Auffahrt Ilmenau-West in Richtung Erfurt. Dabei waren aus noch unbekannter Ursache zwei Pkw miteinander kollidiert. Der eine Wagen schleuderte über die Fahrbahn. Dabei erwischte er einen Motorradfahrer, der mit seiner Maschine gerade auf die A 71 auffahren wollte. Wie die Autobahnpolizei weiter mitteilte, wurde der Biker so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.