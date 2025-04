Es waren einmal zwei Mädchen aus Sonneberg – Erna und Hildegard. Im einstigen Kaufhaus am oberen Ende der Bahnhofstraße, wo beide Mode-Verkäuferinnen waren, schlossen sie Freundschaft. So beginnt vor bald hundert Jahren kein Märchen, sondern eine Geschichte, die in die Welt der Künste führt, über Jahrzehnte andauert und in Sonneberg gerade ein neues Kapitel schrieb.