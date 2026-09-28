In Meiningen ist es Vormittag, in der mehr als 18.000 Kilometer entfernten neuseeländischen Hauptstadt Wellington Abend, als Paul Oestreicher dort zum Hörer greift. Seine Stimme klingt frisch wenige Tage vor seinem 95. Geburtstag. „Es geht mir ziemlich gut“, sagt er. Heute sogar besonders gut. Denn am Vormittag habe er seine Frau Barbara nach deren achtwöchiger Europa-Reise wieder glücklich in die Arme schließen können. Die acht Wochen ohne Barbara verbrachte er in einem Pflegeheim, doch nicht als Pflegefall. Das Zimmer mit Blick ins Grüne wurde für ihn zur Schreibstube und Denkwerkstatt. Nun sei er wieder mit seiner Frau zusammen. „Und das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann.“