Lübeck - Mit fast 95 Jahren blickt Schauspieler Armin Mueller-Stahl dem Tod gelassen entgegen. "Wenn der Abpfiff kommt, dann kommt er. Und dann ist es so", sagte Mueller-Stahl der Zeitschrift "Superillu" (Donnerstag). "Ich habe Erfahrung damit, denn ich habe schon so viele Abpfiffe meiner Freunde gehört. (…) Manchmal horche ich in mich rein und denke, bald ist es so weit. Da hängt dann so ein Schatten über meiner Seele. Doch dann gibt es Tage, da ist das wieder ganz weit weg." Am 17. Dezember wird der mit vielen Preisen geehrte Schauspieler ("Die Manns - ein Jahrhundertroman") 95 Jahre alt.