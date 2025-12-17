"Die Manns - ein Jahrhundertroman" (BRD, 2001):

Den Schriftsteller Thomas Mann spielte Armin Mueller-Stahl in Heinrich Breloers Fernseh-Dreiteiler "Die Manns - ein Jahrhundertroman" (2001) so gut, dass die Menschen ihn mit "Herr Thomas Mann" ansprachen. Im Zentrum des Dokudramas steht die Geschichte der Schriftstellerbrüder Heinrich und Thomas Mann und ihrer Familien. Die Spielszenen sind mit Dokumentarteilen verknüpft, die vor allem auf Interviews mit Elisabeth Mann Borgese basieren. Der Film spannt den Bogen vom großbürgerlichen Leben der Manns in München über das Leben im Exil in Frankreich und in der Schweiz bis zu ihrer Flucht in die USA und ihrer Rückkehr nach Deutschland. Für seine Darstellung erhielt Armin Mueller-Stahl den Grimme-Preis, außerdem gewann der Dreiteiler den Deutschen Fernsehpreis und den International Emmy Award.