Ungeachtet der für sie wenig schmeichelhaften Umfragewerte haben die Thüringer Linken zwölf Punkte vorgelegt, an deren Umsetzung sie unmittelbar nach der Landtagswahl arbeiten wollen – und die auch als Basis für mögliche Sondierungs- oder Koalitionsgesprächen mit anderen Parteien dienen. „Das ist die Grundlage, auf der wir mit allen anderen demokratischen Parteien das Gespräch suchen“, sagte der Spitzenkandidat der Linken, Bodo Ramelow, am Mittwoch in Erfurt bei der Vorstellung eines sogenannten 90-Tage-Programms seiner Partei. Die Landesvorsitzende der Linken, Ulrike Grosse-Röthig, sagte, ihre Partei werde auf die Umsetzung dieser Projekt auch in jener Zeit nach der Wahl hinarbeiten, in der es noch keine neue Landesregierung gebe. „Diejenigen, die mit uns im Landtag sitzen werden, werden keine Schonzeit bekommen, sondern sofort anfangen, arbeiten zu müssen“, sagte sie. „Das heißt, wir erwarten von all unseren Abgeordneten vollen Einsatz.“