Anlass zur Freude gab es am Samstag im Freibad in Kaltennordheim: Gefeiert wurde hier der 90. Geburtstag der Freizeiteinrichtung – 1934 begannen die Arbeiten am Bad an dieser Stelle. Grund genug, das Jubiläum gebührend zu würdigen: Am neuen Kiosk wurden Kaffee und Geburtstagskuchen feilgeboten, wer es deftiger mochte, konnte sich an Bratwürsten oder Steaks laben. Am eigens aufgebauten Festzelt mit Ausstellung hingen Fotos und Berichte aus der Geschichte des Schwimmbades und am Eingang wurden bei einer Tombola von der Stadt gesponserte Eintrittskarten für die Badesaison 2025 verlost.