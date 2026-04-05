Er ist ein Stehaufmännchen. Aufgeben war für Günter Schneider keine Option. „Erhalten hat mich die Geflügelzucht, ich habe für die Geflügelzucht gelebt“, schreibt er in seiner Chronik, einem 48 Seiten umfassenden Bändchen, das er seinen Gästen zu seinem 90. Geburtstag schenkte. Gefeiert wurde im Forsthaus in Oberschönau – mit Familie, Zuchtfreunden und Wegbegleitern. Sogar Landrätin Peggy Greiser hatte die Einladung angenommen. Eine Ausnahme – eigentlich beehrt sie Jubilare erst ab dem 100. Geburtstag –, die ihre Hochachtung vor Günter Schneider bekundet.