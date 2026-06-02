Der 9. Wegra-Junior-Cup ist noch nicht zu Ende, da schauen schon alle auf die zehnte Auflage. Aber der Reihe nach: Zum 9. Wegra-Junior-Cup am vergangenen Samstag gesellte sich wieder einmal die gesamte Volleyball-Elite aus dem Freistaat nach Hildburghausen. Was wie ein großer Routenplaner klingt, ist dabei nichts anderes als das Starterfeld: Schmalkalden, Suhl, Neuhaus, Schmiedefeld, Oberweißbach, Sonneberg, Eisfeld, Meiningen, Hildburghausen und der einzige „Exot“ Heringen (Hessen) stellten in der Summe 44 Mannschaften.