Es war im Jahr 2017, als Mirko Leffler und eine Handvoll anderer Ultra- und Traillaufenthusiasten ihre schon länger gehegte Idee einer naturnahen, herausfordernden Laufsportveranstaltung im Thüringer Wald in die Tat umsetzten. Innerhalb von wenigen Jahren erreichte die für ihre herausragende Verpflegung der Teilnehmer bekannte und mit viel Hingabe organisierte Laufsportveranstaltung als „Trail mit Herz“ Kultstatus.