Wer die Begeisterung und die Freude in den Gesichtern der Trailrunner sieht, die im Simson-Gewerbepark an diesem Samstag begrüßt von einer lautstarken Kulisse über die Ziellinie gehen, der kann die Faszination dieser in den vergangenen Jahren stetig gewachsenen Sportart nachvollziehen. Sich selbst zu schinden, zu immer höheren Leistungen zu treiben, beim Lauf über Stock und Stein durch wilde Natur körperliche und mentale Grenzen zu erfahren und auch mal darüber hinaus zu gehen – das macht das Trailrunning aus. Denn hier geht es nicht nur wie bei manchem Marathon über ebene und profilierte Strecken – nein, hier werden über 17, 47 und 65 Kilometer in den Wäldern rund um Suhl auch richtig Höhenmeter gekloppt. Den Döllberg am Skihang gerade hinauf und vom Salzberg über den steilsten Skihang Thüringens wieder hinunter bis ins Goldlauterer Tal – das sind eine Herausforderungen, die auch für erfahrene Trailrunner nicht alltäglich sind. So mancher der Riesen und Helden wünschte sich am Salzberg einen Schlitten, um ins Tal hinab sausen zu können und sich danach auf der anderen Seite wieder bis zum Rennsteig, den Fichtenkopf und den Schneekopf hinauf zu schrauben.