Ein gesamteuropäischer Sieg

Insgesamt haben laut Scholz auch die mittel- und osteuropäischen Nachbarn Deutschlands zum Mauerfall beigetragen. "Da waren die mutigen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der Solidarność in Polen. Die singenden Revolutionäre in Estland, Lettland und Litauen. Die beherzten Frauen und Männer in Ungarn, in der Tschechoslowakei und in anderen Ländern. Und natürlich die Montagsdemonstranten – in Leipzig und in vielen weiteren Orten der DDR, die sich unterhakten", sagte der Kanzler. "Der Sieg der Freiheit im Herbst 1989 war ein gesamteuropäischer Sieg."