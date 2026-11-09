Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum 37. Jahrestag des Mauerfalls zum Schutz von Freiheit und Demokratie in Deutschland und Europa aufgerufen. In einem X-Post erinnerte er an alle drei Ereignisse, für die der 9. November steht: die Reichspogromnacht, in der die Nazis 1938 eine Welle der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung auslösten, die Ausrufung der Republik 1918 und den Fall der Berliner Mauer 1989.
9. November Merz: "Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich"
dpa 09.11.2026 - 08:00 Uhr