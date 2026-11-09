Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum 37. Jahrestag des Mauerfalls zum Schutz von Freiheit und Demokratie in Deutschland und Europa aufgerufen. In einem X-Post erinnerte er an alle drei Ereignisse, für die der 9. November steht: die Reichspogromnacht, in der die Nazis 1938 eine Welle der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung auslösten, die Ausrufung der Republik 1918 und den Fall der Berliner Mauer 1989.