Nachdem in Schwarza, Kühndorf, Christes und Dillstädt die traditionellen Ausrufe „14, 15, Kirmes“ verklungen sind, findet das regionale Kirmessaison-Finale vom 9. bis 12. Oktober in Rohr statt. Nach dem traditionellen Antrinken am Donnerstagabend startet der erste Programmhöhepunkt am Freitag um 21 Uhr im Festzelt am Sportplatz mit einem Tanzabend mit der Party- und Showband „5 Star Live“ aus Oberfranken. Am Samstag geht es ab 8 Uhr mit der Ständchen-Tour durchs Dorf lautstark weiter. Am Nachmittag ist ab 15 Uhr der Nachwuchs beim Kindertanz mit Disco Mühle willkommen. Der große Kirmestanz am Samstagabend mit der Partyband Rhönfieber beginnt um 20 Uhr. Kirmesgottesdienst um 10 Uhr in der Michaeliskirche, der Festumzug um 14 Uhr, ein Platzkonzert mit der Blaskapelle „Die Hiesigen“ aus Schleusingen ab 15 Uhr und der Hahnenschlag um circa 16 Uhr sowie die Kirmespredigt zählen zu den Programm-Highlights im Laufe des Sonntags. Der traditionelle Kirmesfrühschoppen am Montag beginnt um 10 Uhr. Als Garant für eine grandiose Partystimmung ist die „Zeltstoff Liveband“ aus Schwarza zu erleben.