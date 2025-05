Die Feierlichkeiten gingen am vergangenen Wochenende weiter. Bereits am Freitag begann das Sportfest des SV Blau-Weiß Dermbach mit einem Spiel der 1. Mannschaft gegen den SV Borsch II. Am Samstag folgte der große Turniertag der B-, C-, D-, E- und F-Junioren, bei dem die F-Junioren des SV Blau-Weiß Dermbach 1 den ersten Platz belegten. Am Sonntag fand noch ein Spiel der 1. Mannschaft gegen den FSV Lautertal Bischofroda statt. Des Weiteren stieg am Samstag das Tennissportfest , wobei hier Groß und Klein selbst Proberunden absolvieren konnten, während auf den angrenzenden Volleyballplätzen mehrere Spiele als Turnier liefen.