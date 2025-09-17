Mit einem Gottesdienst in der festlich geschmückten Sankt-Ursula-Kirche begann die 875-Jahrfeier im Rhöndorf Wiesenfeld. Die Dekoration des Gotteshauses, die Sabine Etzel mit viel Liebe zum Detail gestaltete, sorgte für ein besonders festliches Ambiente. Stadtpfarrer Martin Lerg zelebrierte die Messe, bei der das traditionelle Sankt-Ursula-Lied gemeinsam gesungen wurde – ein Moment, der die Besucherinnen und Besucher spürbar bewegte.