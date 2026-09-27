Wenn es um eine lebendige Innenstadt geht, bringt Meiningen gute Voraussetzungen mit. Davon ist Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südthüringen (IHK) überzeugt. „Die Residenzstadt hat eine ausgezeichnete Substanz“, sagt er und verweist auf ihre Geschichte und ihre attraktiven Gebäude, die Menschen anziehen. Gemeinsam mit Bürgermeister Fabian Giesder und Dirk Bradschetl, Geschäftsführer der Meiningen GmbH, eröffnete Ralf Pieterwas vergangene Woche die diesjährige Heimatshoppen-Woche. Der Auftakt hat inzwischen Tradition und wird stets in einem innerstädtischen Geschäft durchgeführt. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den „Corner Späti“ an der Ecke Ludwig-Chronegk-Straße/Georgstraße. Inhaber Dustin Bauer empfing dort die Vertreter von IHK und Meiningen GmbH. Für den 26-Jährigen ist die Eröffnung zugleich ein noch recht frischer Einstieg in die Geschäftswelt: Erst Anfang August wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Idee für seinen Spätmarkt nahm er aus Leipzig mit. „Ich habe mich dort inspirieren lassen, wie gut diese Spätmärkte funktionieren. Und dachte mir, warum in Meiningen nicht auch.“ Dustin Bauer weiß, dass sich der Handel verändert und neue Ideen gefragt sind. Jedes Geschäft, das schließt, hinterlasse eine Lücke, die sich letztlich auch auf die übrigen Händler auswirke.