Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Ein 85-Jähriger soll in Oberbayern seine schwerbehinderte Tochter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die 41 Jahre alte Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihren Zustand beschrieben Ärzte demnach am Freitagnachmittag als stabil.