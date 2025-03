85-Jähriger in Psychiatrie: Attacke auf schwerbehinderte Tochter - Senior untergebracht

Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Nach einer Messerattacke auf eine schwerbehinderte Frau im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn steht der 85-jährige Vater des Opfers unter Tatverdacht. Der Senior sei nach seiner Festnahme in einer geschlossenen psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden, teilte die Polizei mit. Das habe der Ermittlungsrichter entschieden. Die Tochter sei nach wie vor in medizinischer Behandlung.