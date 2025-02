81-Jähriger starb an mehreren Messerstichen

Bekannte hatten den Senior am 24. Januar in seinem gemieteten Einfamilienhaus in Rosdorf gefunden und den Notruf gewählt. Die Ermittler gehen davon aus, dass ihn seine Untermieterin erstochen hat. Eine Obduktion ergab, dass der 81-Jährige an mehreren Messerstichen starb. Zu den genauen Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.