80er/90er Party: Amborn tritt im Hobby Horsing an

In Wernshausen soll mehr los sein

Die 80er/90er Party soll der Auftakt sein, damit in der Werra Aue mehr jugendgerechte Veranstaltungen stattfinden, erklärt die Generation Z. Veranstaltungen seien meist nur in Schmalkalden, haben sich viele im Dezember zur „Wünscheküche“ vom Jugendparlament beschwert. Als Jugendlicher habe nicht jeder die Möglichkeit von A nach B zu kommen. Abends sei das für einige ein Problem. Der letzte Zug fährt gegen 22 Uhr nach Wernshausen zurück. Das heißt für die Jugend aus Wernshausen: Um 22 Uhr ist die Party vorbei. Um dem entgegenzuwirken haben der Ortsverband DRK Wernshausen, Ortsteilbürgermeister Fabian Amborn und das Jugendparlament junge Menschen zusammengebracht. Ziel war, den Jugendlichen zu zeigen, wie man ein Event organisiert und wo man Hilfe bekommt. So könnte sich das Projekt vielleicht verselbstständigen, sagte Amborn.