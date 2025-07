Die Burg als Ideenträger

Für die Reformation beispielsweise war die Veste ein markanter Ort: Im Jahr 1530 fand hier für einige Monate Reformator Martin Luther Schutz, als zugleich seine Anhänger in Augsburg für die Anerkennung des protestantischen Glaubens kämpften. Luther selbst stand unter Reichsacht. Das war eine im Heiligen Römischen Reich verhängte Strafe, die den Geächteten rechtlos machte und ihn aus der Gemeinschaft ausschloss. Luther konnte deshalb nicht nach Augsburg reisen, also blieb er in Coburg. Dort arbeitete er unter anderem an der Bibel-Übersetzung und verfasste zahlreiche Schriften.