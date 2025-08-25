Wenn Diven in die Jahre kommen, umwölkt nicht selten ein Schleier des Geheimnisses ihr wahres Alter. Coburgs steinerner Star macht da keine Ausnahme: Exakt vermag niemand den Geburtstag der Veste zu datieren, die als „Fränkische Krone“ weithin sichtbar über der Stadt thront, zu den größten, schönsten und besterhaltenen Wehranlagen in Deutschland zählt und eine der bedeutendsten kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen der Republik beherbergt.