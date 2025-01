800 Jahre Oberlind: Vortrag mit Rekordbesuch

Mehr ging nicht und die Reserven an Sitzgelegenheiten in den beiden Mehrzweckräumen des Stadtteilzentrums „Wolke 14“ waren am Donnerstagabend erschöpft. 110 Besucher waren zum Vortrag „Oberlind – Dorf, Markt und Konkurrent“ zur Stadt, zu dem die Bezirksgruppe Sonneberg/Neustadt des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) eingeladen hatte. Es war auch der erste heimatkundliche „Aufschlag“ zum Jubiläum 800 Jahre Oberlind.