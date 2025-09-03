Friedrich Kramer war begeistert und sprach von der Weihnachtsfülle mit Blick auf weitgehend gefüllte Kirchenbänke – noch dazu an einem Montagabend. 800 Jahre feiert der Sonneberger Stadtteil Oberlind und – nach dem Festwochenende im Frühjahr – gab es nun einen Festgottesdienst mit dem Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM): im südlichsten Teil seines riesigen Sprengels – von Südthüringen bis in die Altmark. Der Termin am Montag, einem 1. September, hatten die Veranstalter nicht zufällig gewählt, denn die Oberlinder Kirche ist eine Aegidienkirche und dieser Tag ist auch der Aegidientag.