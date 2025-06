Gefühlt die meisten Nachfragen gab es zum Torhaus der Wehrkirche. Damit konnten die wenigsten noch etwas anfangen, denn es war bereits 1893 abgebrochen worden. Es sollte am Wochenende nicht die einzige Aha-Moment bleiben. Die „Oberlinder Heimatschau“, aufgebaut von mehreren Ehrenamtler der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft, die sich aus einem Geschichtsstammtisch heraus zusammen gefunden hatten, waren selbst über die große Resonanz erstaunt. Mit vielen habe man gerechnet, aber nicht mit so vielen, bemerkt Klaus Schindhelm, der aktiv an der Schau mitgearbeitet hat. Tausende strömten in die kleine Schau, die im Hortgebäude der Grundschule aufgebaut war.