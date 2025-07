Der Zella-Mehliser Robin Keiner ist mit einem Kantersieg in die neue Fußball-Saison gestartet. Keiners Klub, der TSV 1923 Großbardorf, hat sein Auftaktspiel in der bayerischen Landesliga Nordwest am Samstagabend (19. Juli) gegen Alemannia Haibach mit 8:0 (3:0) gewonnen. Das ist der höchste Sieg der Unterfranken seit dem Abstieg aus der Bayernliga (Staffel Nord) im Jahr 2023.