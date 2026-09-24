80 Meter in die Tiefe: Absturz in Tirol - Vermisste aus Thüringen tot aufgefunden

Die 58-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis hatte Urlaub in Going am Wilden Kaiser gemacht. Am Dienstag war sie zu einer Bergtour aufgebrochen. Nachdem Verwandte die Frau danach nicht mehr erreichen konnten, alarmierten diese am Mittwoch die Polizei. Bergretter, Alpinpolizisten und zwei Hubschrauber rückten aus, doch die Suche brachte zunächst keinen Erfolg.