80 Kilometer entfernt: Helene Fischer verlegt Amsterdam-Konzert in andere Stadt

Gründe werden nicht genannt

Menschen, die eine Karte gekauft haben, waren vom Veranstalter nach dessen Angaben über den Ortswechsel schriftlich informiert worden. Doch zu den Gründen äußerte sich Mojo bisher nicht. Die Johan Cruijff Arena schreibt auf ihrer Website: "Der Auftritt von Helene Fischer wird aus produktionstechnischen Gründen, die nichts mit dem Veranstaltungsort zu tun haben, verlegt".