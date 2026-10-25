80. Jubiläum Lucky Luke wird in Jubiläums-Comic zum Heiligen

Das lässt sich durchaus als Kirchenkritik lesen. Allerdings nicht als bloße Abrechnung mit dem Glauben selbst. Zielscheibe sind eher Kult, Macht und der Versuch, aus dem Glauben anderer Kapital zu schlagen.

Wem gehört der Wilde Westen?

Bei aller Komik kommt der Band auch auf eine ernste Vergangenheit, und zwar die Eroberung des "Wilden Westens", zurück. Eine Figur sagt offen, man versuche seit Jahren, die indigene Bevölkerung zu vertreiben, um sich ihr Land anzueignen. Damit rückt an dieser Stelle eine Frage nach vorn, die diese Welt überschattet: Wem gehört das Land und was geschieht beziehungsweise geschah mit den Menschen, die dort längst lebten?

Gerade hier zeigt sich auch ein Widerspruch: Inhaltlich benennt der Band die Verdrängung, sprachlich hält er an Teilen der alten Westernwelt fest. In der deutschen Fassung tauchen weiterhin etwa Bezeichnungen für indigene Menschen auf, die heute als überholt oder abwertend gelten können. Sie werden nicht weiter kommentiert. Das kann man als Treue zum ursprünglichen Ton der Comic-Reihe lesen. Wer solche Begriffe heutzutage nicht mehr lesen möchte, dürfte daran hängenbleiben.

80 Jahre im Sattel

Erfunden wurde Lucky Luke vom belgischen Zeichner Morris. Ab Mitte der 1950er Jahre prägte René Goscinny als Texter viele Geschichten. Nach Morris' Tod 2001 wurde die Reihe weitergeführt. Heute zeichnet der Franzose Achdé die Abenteuer, der ebenfalls aus Frankreich stammende Jul schrieb "Heiliger Lucky!"

Auch außerhalb der Hefte wurde der Cowboy längst zum Popkultur-Klassiker. Neben Zeichentrickfassungen entstanden mehrere Realfilme, so schlüpften Terence Hill und Til Schweiger in die Rolle des einsamen Westernhelden.

Lucky Luke selbst hat sich über die Jahrzehnte verändert. Lange gehörte die Zigarette zu ihm wie das rote Halstuch. 1983 gab der Cowboy das Rauchen auf, seither kaut er immer wieder auf einem Grashalm. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeichnete Morris später für dieses gute Beispiel im Kampf gegen Krebs aus.

Ganz ohne die alten Rituale geht es natürlich nicht. Lucky Luke bleibt der "poor lonesome cowboy", der auch in dieser Geschichte am Ende einsam in den Sonnenuntergang reitet und sein Lied singt.