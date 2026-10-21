80. Jahrestag Warum deutsche Flugzeugbauer in die UdSSR gebracht wurden

Die Kinder gingen dort auf eine deutsche Schule und man traf sich mit den anderen deutschen Familien zu Theater, Konzerten oder Tanzorchestern. Es sei den deutschen Familien dort gut gegangen, doch verlassen durften die Erwachsenen Podberesje ohne eine Begleitung nicht, erinnert sich Eulitz.

Er sagt: "Wir Kinder hatten dort eine sorgenfreie, wunderschöne Kindheit." Erst auf seiner Rückfahrt nach Deutschland habe Eulitz bei der Durchfahrt durch Polen und in Deutschland selbst zerstörte Städte und Industrie gesehen, wie er erzählt.

Rückkehr nach Deutschland

Im September 1950 wird die Familie zurück nach Halle gebracht. Von dort aus ging es nach einiger Zeit mit Zwischenstation in Berlin nach Dresden. Hier arbeitete Eulitz' Vater bei den Flugzeugwerken Dresden. Beim Bundesarchiv heißt es, dass die Wissenschaftler in den 50ern zurückgebracht wurden, nachdem ihr Wissen "abgeschöpft" war.

Woran der Vater in der UdSSR gearbeitet hat, wussten die Kinder nicht. Geredet wurde darüber zu Hause nicht. "Man muss wissen, dass in der DDR darüber nicht geredet werden konnte", meint Eulitz. Als Erwachsener wurde er dann selbst Luftfahrtingenieur und arbeitete in Dresden.

Auseinandersetzung mit dem Erlebten

Als Rentner beginnt er, in der Interessengemeinschaft Luftfahrt Dresden Vorträge über die Luftfahrtgeschichte zu halten. Nach langer Überlegung habe er dann beschlossen, wie er selbst sagt, sich mit den Deportationen der Spezialisten einmal selbst zu beschäftigen.

Schließlich reift der Entschluss in ihm, auch einen Vortrag zum 80. Jahrestag der Deportation der Luftfahrtspezialisten in Dresden zu halten. Dabei hätten ihn auch seine beiden Enkel unterstützt, die von ihm viel über die Zeit hatten wissen wollen. "Mir wurde dabei klar, dass die nachfolgenden Generationen über solche Nachkriegsaktionen der Sowjets und Amerikaner nicht erfahren haben", sagt Eulitz.