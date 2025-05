Die Suhler Ortsgruppe der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft (DRFG) in Thüringen hatte am Donnerstag anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus zu einer Gedenkveranstaltung am sowjetischen Ehrenmal in der Aue II eingeladen. Mehr als 120 Menschen waren gekommen, um der Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Auch die Stadt Suhl beteiligte sich. „Wir verherrlichen niemanden, glorifizieren keine Armee und keine Nation – aber wir gedenken hier gemeinsam der 26 Millionen sowjetischer Opfer und all den anderen Opfer des Krieges und erinnern an das unermessliche Leid, dass er über die Menschen brachte“, sagte Bürgermeister Jan Turczynski. Er legte für die Stadt unter der Inschrift des Denkmals „Ehre den ruhmreichen Helden der Sowjetarmee“ ein Blumengebinde ab.