„80 Jahre sind einfach toll, der Tag wird wundervoll“, singen die Steppkes der Kita Kinderland ein eigens für das Jubiläum der Volkssolidarität einstudiertes Lied auf der großen Bühne im CCS. Im Takt klatschen die Besucher zur Musik mit. Fast alle Plätze im Saal Simson sind an diesem Tag besetzt von Vereinsmitgliedern, Wegbegleitern und Mitarbeitern des Volkssolidarität Regionalverbands Südthüringen. Gemeinsam feiern sie acht Jahrzehnte Voso.