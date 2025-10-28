1945. Deutschland liegt in Trümmern, und es ist bitterkalt. Ausgerechnet dieser erste Winter nach dem Zweiten Weltkrieg fällt ganz besonders heftig aus. Was tun? In Dresden ruft ein „Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien“, gebildet aus KPD, SPD, LDPD, CDU, Gewerkschaften und Landeskirchen die Aktion „Volkssolidarität gegen Winternot aus“. „Männer, Frauen, Jugendliche Sachsens“, heißt es da: „Wir appellieren an euch! Bildet in jeder Stadt, in jedem Dorf und in jedem Kreis Ausschüsse der Volkssolidarität.“ Denn: „Tiefste Not herrscht in unserem Lande. Hunderttausende von Menschen sind obdach- und heimatlos.“ Durch die verbrecherische Verantwortungslosigkeit der Hitler-Herrschaft sei man in diesen Abgrund von Elend und Verzweiflung gestoßen worden. Die Rettung könne nur von allen gemeinsam vollbracht werden.