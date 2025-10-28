1945. Deutschland liegt in Trümmern, und es ist bitterkalt. Ausgerechnet dieser erste Winter nach dem Zweiten Weltkrieg fällt ganz besonders heftig aus. Was tun? In Dresden ruft ein „Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien“, gebildet aus KPD, SPD, LDPD, CDU, Gewerkschaften und Landeskirchen die Aktion „Volkssolidarität gegen Winternot aus“. „Männer, Frauen, Jugendliche Sachsens“, heißt es da: „Wir appellieren an euch! Bildet in jeder Stadt, in jedem Dorf und in jedem Kreis Ausschüsse der Volkssolidarität.“ Denn: „Tiefste Not herrscht in unserem Lande. Hunderttausende von Menschen sind obdach- und heimatlos.“ Durch die verbrecherische Verantwortungslosigkeit der Hitler-Herrschaft sei man in diesen Abgrund von Elend und Verzweiflung gestoßen worden. Die Rettung könne nur von allen gemeinsam vollbracht werden.
80 Jahre Volkssolidarität Mit Zorn und Engagement im Ehrenamt
Florian Kirner 28.10.2025 - 18:15 Uhr