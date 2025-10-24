Die Volkssolidarität feiert in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1945 in Dresden mit dem Aufruf „Volkssolidarität gegen Wintersnot“ entwickelte sich der Verband zu einem der größten Sozial- und Wohlfahrtsverbände in den neuen Bundesländern. Unter dem Motto „Füreinander-Miteinander“ engagieren sich seitdem haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter für Menschlichkeit und Gemeinschaft.