80 Jahre nach Kriegsende: Zukunftsfonds fördert deutsch-tschechische Erinnerungsarbeit

Zu den neu geförderten Projekten zählt ein Austausch der Gymnasien im sächsischen Pirna und in Melnik bei Prag. Er bringt Schüler der 8. und 9. Klasse zusammen, wie eine Sprecherin des Zukunftsfonds in Prag mitteilte. Das Motto des Projekts - "Never again entscheiden wir - und zwar jeden Tag" - soll daran erinnern, dass das, was damals passierte, sich nie mehr wiederholen dürfe.