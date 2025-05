In der KZ-Gedenkstätte Dachau werde das Bildungsangebot ausgebaut. So wollen Freistaat und Bund die beiden rekonstruierten Häftlingsbaracken auf dem Gelände neu gestalten und als Zentrum für historisch-politische Bildung weiterentwickeln. Der sogenannte Kräutergarten, in dem Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit verrichten mussten, soll in die Gedenkstättenarbeit eingebunden werden. Weil Polinnen und Polen im KZ Dachau die größte Opfergruppe darstellten, will der Freistaat in engem Kontakt mit der Republik Polen die Erinnerung an diese Verbrechen vertiefen.